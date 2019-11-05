В ночь на 6 ноября в Саранске и некоторых районах Мордовии ожидаются сильные порывы ветра

В Саранске было объявлено оперативное предупреждение в ночь на 6 ноября.

По информации Республиканского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на 6 ноября в Саранске и некоторых районах Мордовии ожидаются порывы юго-западного ветра, скорость которых будет достигать 20 метров в секунду.

При сильном ветре гражданам следует убрать хозяйственные вещи со дворов и балконов. Автомобилистам рекомендовано загнать машины в гаражи. Находясь на улице, граждане должны обходить деревья и шаткие конструкции.

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Источник: adm-saransk.ru