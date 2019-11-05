В Больших Березниках был задержан местный житель, подозреваемый в краже сумки из салона автомобиля

В Больших Березниках стражами порядка был задержан 40-летний местный житель, который подозревается в краже сумки из салона автомобиля.

2 ноября в дежурную часть ОП №16 ММО МВД РФ «Чамзинский» поступило сообщение от жителя Больших Березников о том, что из салона принадлежащего ему автомобиля марки УАЗ, припаркованного возле дома, расположенного по адресу – улица Карла Маркса, неизвестный преступник похитил сумку, в которой находились денежные средства в сумме 15 тыс. рублей.

В кратчайшие сроки по подозрению в совершении указанного преступления был задержан 40-летний житель Больших Березников. Часть денег мужчина успел потратить на покупку спиртного. Оставшиеся денежные средства в сумме 13,6 тыс. рублей были изъяты. Сумку подозреваемый выбросил. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф