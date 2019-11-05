В Мордовии 2-летний мальчик чуть не сварился в кастрюле с тыквой

В Атюрьевском районе ребенок едва не сварился в кастрюле с тыквой.

Инцидент произошел в селе Большой Шуструй указанного района. 70-летнему мужчине было поручено присматривать за 2-летним внуком, но пенсионер не очень ответственно подошел к исполнению данной обязанности. Мужчина смотрел телевизор, не догадываясь о том, что ребенок залез в кастрюлю с горячей тыквой, которая незадолго до этого находилась в печи. Услышав плач внука, пенсионер пришел на помощь.

Ребенок был госпитализирован. Медики диагностировали у мальчика сильные ожоги ног.

По информации «Известий Мордовии».

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