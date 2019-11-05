В Саранске сотрудники Росгвардии задержали нескольких местных жителей, подозреваемых в краже металла

В Саранске сотрудники Росгвардии задержали трех местных жителей, которые подозреваются в краже металла.

Днём 4 ноября сотрудники Росгвардии получили сообщение о том, что в центральной части города несколько мужчин пытаются похитить металлические конструкции с территории предприятия, которое в настоящее время не работает.

Подъезжая к месту инцидента, стражи порядка заметили, что через запасные ворота с территории предприятия выезжает грузовик марки ГАЗ. Транспортное средство было остановлено. В кузове грузового автомобиля правоохранители обнаружили около 200 кг лома черного металла. Документов на данный груз не было.

На месте инцидента были задержаны три жителя Саранска 25-, 27- и 37-летнего возраста.

Также читайте о том, что 57-летний житель Мордовии воровал детали с железнодорожных путей.

Источник: vk.com/rosgvard_mordovia