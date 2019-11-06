Пресс-служба УФСИН РФ по Мордовии опровергла опубликованную в СМИ информацию о голодовке осужденных

В УФСИН РФ по Мордовии опровергли опубликованную в СМИ информацию о том, что в одной из колоний региона осужденные объявили голодовку.

По информации пресс-службы ведомства, факт отказа от приема пищи действительно был зафиксирован, но он имел единичный характер и впоследствии не перерос в акцию. 5 ноября 16 осужденных, которые содержатся в ШИЗО и ПКТ исправительной колонии №7, не стали завтракать. Данный отказ от пищи имел демонстративный характер. Посредством этих действий осужденные намеревались выразить свое несогласие с предъявленными в их адрес требованиями со стороны администрации учреждения, которые являются законными.

6 ноября указанные заключенные, которые отбывают наказания за тяжкие преступления и являются нарушителями тюремного режима, начали принимать пищу.

Ранее в СМИ была опубликована информация, согласно которой 70 осужденных, отбывающих наказание в упомянутой колонии, объявили голодовку.

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Источник: 13.fsin.su