Гороскоп на 7 ноября: Близнецы могут опоздать, Скорпионам следует отбросить эмоции, а Рыбам нельзя плыть по течению

Овен

В этот день Овны станут лидером. Проявите инициативу, выражайте свои мысли ясно и четко и тогда за вами последуют остальные.

Телец

Тельцов ждет противостояние с людьми, которые попытаются навязать вам свои представления. Пресекайте любые попытки повлиять на вас.

Близнецы

Звезды советуют Близнецам направить все свои силы на завершение крупных проектов и, хорошо бы, составить план или график, поскольку в противном случае вы рискуете не успеть по срокам.

Рак

Ракам не следует бояться задать прямой вопрос, чтобы получить ответ, который поможет в итоге решить накопившиеся проблемы.

Лев

Все длительные проекты Львов или долгосрочные тренды подошли к своему экватору. Следует оценить имеющуюся информацию, чтобы внести возможные коррективы в дальнейший курс.

Дева

Девам стоит попробовать объединить свои усилия для достижения цели с кем-то из окружающих вас людей, ведь сотрудничество лучше конкуренции.

Весы

В этот день Весам следует поработать в команде. Общая цель будет достигнута, только если вы предоставите свои знания и имеющуюся информацию компаньонам.

Скорпион

Не стоит в этот день оценивать происходящее с эмоциональной стороны, Скорпионы. Оперируйте только фактами, будьте открыты для новых данных и высказывайте свою точку зрения.

Стрелец

Присоединитесь к общему обсуждению и из вашей маленькой идеи, Стрельцы, может родиться план операции, которая впоследствии принесет прибыль.

Козерог

Звезды призывают Козерогов мыслить масштабно в этот день и действовать по разным направлениям, не зацикливаясь на чем-то одном.

Водолей

Сидеть на одном месте в этот день Водолеям категорически запрещается. Двигайтесь из точки в точку, выполняя различные поручения, и вечером вы будете вознаграждены.

Рыбы

Куда бы ни забросил этот день Рыб, в конечном итоге они окажутся у нужного берега. Единственное, чего точно не следует делать, так это плыть по течению.

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