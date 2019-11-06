В Саранске проводится работа по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки

В Саранске активно ведется работа по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки.

Задолженность индивидуальных предпринимателей, физических и юридических лиц по арендной плате за землю составляет 30,9 млн рублей.

В течение десяти первых месяцев текущего года было направлено 1465 уведомлений с требованием оплаты задолженности по арендной плате на общую сумму 47,42 млн рублей.

В период с января по октябрь текущего года в судебные органы было подано 86 исковых заявлений о взыскании задолженности по арендной плате за земельные участки, по 74 из них были вынесены решения на общую сумму 21,18 млн рублей. Было оплачено 42 судебных решения на сумму 13,93 млн рублей.

За нарушение сроков оплаты арендных платежей за землю с должников были взысканы пени на общую сумму 1,37 млн рублей.

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Источник: adm-saransk.ru