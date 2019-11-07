Гороскоп на 8 ноября: Овны воздвигнут избранника на пьедестал, Львы приобретут изысканную вещь, а Водолеям полезно пообщаться с друзьями

Овен

В этот день Овны будут делать все, чтобы их избраннику было хорошо. Надев розовые очки, Вы будете воздвигать своего любимого на пьедестал, демонстрируя всем его (ее) лучшие качества.

Телец

Тельцам будет сложно разобраться в чувствах, так как романтика это не ваша сильная сторона. Решить проблему поможет общение с избранником.

Близнецы

Звезды предупреждают Близнецов, что в этот день им могут предлагать удовлетвориться малым, но не стоит на это обращать внимания. Это ваш день и вы – победитель, забирайте главный приз, а не 2-е место.

Рак

Не лучший день, чтобы играть с чувствами, Раки. Оставайтесь легкими и воздушными, не увязните в трясине выяснения отношений. Отложите эти моменты на другой день.

Лев

Намечается хороший день для общественной деятельности и бесед с разными людьми, Львы. В перерывах можете посетить магазины, ваш вкус к элегантному позволит выбрать изысканную вещь.

Дева

Девам в этот день будет очень сложно выразить свои чувства, уверены звезды, хоть их романтичный настрой подталкивает к действию.

Весы

Звезды советуют Весам действовать решительно и уверенно, чтобы показать свой романтический настрой избраннику. Ничто не должно мешать вам, сметите с пути все препятствия.

Скорпион

Скорпионам следует выходить в Сеть и искать избранника там, если в личной жизни совсем все плохо, уверены звезды.

Стрелец

Звезды советуют Стрельцам в этот день уступить партнеру при поиске решения для какой-то проблемы. Лучше прийти к компромиссу в этот день, чем получить скандал в дальнейшем.

Козерог

Козерогам следует подождать, пока его избранник сделает первый шаг, чтобы затем следовать за ним в том же направлении, поскольку сейчас вы движетесь в разные стороны, отдаляясь друг от друга.

Водолей

Все вопросы любви и романтики будут разрешены в вашу пользу, Водолеи. Полезным будет общение с друзьями в этот день, уверены звезды.

Рыбы

Звезды предлагают одиноким Рыбам не составлять планы по завоеванию своей половинки, а просто спросить его (ее) о чувствах к вам.

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