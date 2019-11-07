На одной из улиц Рузаевки на протяжении нескольких дней будет запрещено движение транспорта

В Рузаевке в течение нескольких дней будет ограничено движение транспортных средств на одной из улиц.

В период с 11 по 14 ноября движение транспортных средств будет ограничено по улице Революции 1905 года. В данном случае речь идет об участке, пролегающем от дома №5 до дома №13. Соответствующее постановление 6 ноября было подписано главой администрации Рузаевки.

Причиной введения рассматриваемого ограничения является проведение работ по устройству водосбросных лотков в рамках капитального ремонта площади Железнодорожников.

По информации «Известий Мордовии».

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