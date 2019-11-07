В Саранске 38-летний мужчина пытался украсть продукты из супермаркета

В Саранске сотрудники Росгвардии задержали 38-летнего мужчину, который пытался похитить продукты из супермаркета.

Утром 6 ноября сотрудники Росгвардии получили сообщение о происшествии в супермаркете, расположенном в центральной части Саранска. Прибыв на место инцидента, стражи порядка узнали о том, что один из посетителей торгового заведения пытался вынести продукты, минуя кассу. Одна из работниц супермаркета попыталась остановить мужчину. Последний грубо оттолкнул женщину и продолжил движение. После этого мужчина был остановлен другим покупателем.

Грабителем оказался 38-летний житель одного из районов Мордовии. Ранее мужчина привлекался к ответственности по причине совершения аналогичного преступления.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia