В Мордовии осужденному был предоставлен отпуск с правом выезда за пределы колонии

Осужденному исправительной колонии №12 УФСИН РФ по Мордовии был предоставлен отпуск с правом выезда за пределы учреждения.

Указанный осужденный зарекомендовал себя с положительной стороны. За весь период отбывания наказания он не допускал нарушений установленного порядка отбывания наказания, добросовестно относился к своим обязанностям, за что ранее получил поощрение в виде облегченных условий отбывания наказания.

Мера поощрения в виде отпуска с правом выезда за пределы колонии применяется в целях дальнейшей успешной интеграции осужденных в общество, их социальной адаптации, а также стимулирования к правопослушному поведению.

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Источник: 13.fsin.su