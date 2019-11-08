В Саранске наградили лучших полицейских и победителей конкурса рисунков «Мои родители работают в полиции»

В Саранске вручили награды лучшим полицейским и победителям конкурса детского рисунка под названием «Мои родители работают в полиции».

В конкурсе рисунков приняли участие 38 детей сотрудников правоохранительных органов. Работы конкурсантов были размещены на сайте ГУ МВД РФ по Мордовии и на официальных страницах ведомства в социальных сетях. Победители были определены путем голосования, в котором мог принять участие любой желающий.

В возрастной категории от 6 до 8 лет победу одержал Максим Воробьев. Среди конкурсантов возрастом от 9 до 11 лет первое место заняла Вероника Зубенкова. В возрастной категории от 12 до 14 лет лучшей была признана работа Ярослава Бояркина. Министр внутренних дел Мордовии Борис Шейнкин вручил детям дипломы и памятные подарки.

Также Борис Шейнкин поздравил победителей конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». Полицейским были вручены свидетельства победителей конкурса.

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Источник: 13.мвд.рф