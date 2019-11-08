Гороскоп на 9 ноября: Тельцам следует начать устанавливать свои правила, Раки потеряют контроль, а Водолеев ждет «жаркий» денек

Овен

Хватит прятаться от приключений, Овны. Разожгите свою страсть и не бойтесь неудач. Следует помнить, что под лежачий камень вода не течет, и нужно действовать, чтобы добиться результата.

Телец

Если вам не нравится музыка, которая играет вокруг, то создайте свою группу и пойте свои песни, Тельцы. Так звезды намекают, что пора менять окружения под себя, если оно вас не воспринимает.

Близнецы

Близнецам следует расправить крылья в этот день. Однако в полете к мечте они могут сбиться с маршрута и совершить ряд ошибок, предупреждают звезды.

Рак

Раки в этот день заметят, что обычно поддающийся вашему влиянию человек станет упрямым. Соберите больше информации, подождите перед тем, как принимать решение.

Лев

Позиция Львов может быть атакована в этот день. Агрессор будет пытаться изменить ваше мнение, но ваши убеждения сильны и просто сломать их не выйдет.

Дева

Звезды советуют Девам проявлять как можно меньше негатива, поскольку так вы закрываете для себя пути к широким, даже невероятным возможностям.

Весы

В пользу Весов выстраиваются тенденции на длительную перспективу. Вы сейчас в точке, когда можно выбрать путь с большими перспективами, чем виделось изначально.

Скорпион

Возросшая активность заставляет Скорпионов взяться за дело, но выбрать проект будет сложно. Не торопитесь, ваш проект вас сам найдет.

Стрелец

В этот день Стрельцы смогут определить долгосрочные тенденции и заставить их работать на свое благо. Может помочь общение с другими людьми, которые уже прошли подобный этап в жизни.

Козерог

Чтобы успешно противостоять врагам, нужно, как минимум, знать их в лицо. Постарайтесь больше узнать о тех, кто нарушает ваши планы, и тогда будет гораздо проще с ними разобраться.

Водолей

Водолеев ждет один из самых «горячих» дней, поскольку обстановка вокруг вашей персоны накалится дл предела. Впрочем, из этого можно будет извлечь выгоду, главное – правильно разыграть карты.

Рыбы

Звезды предупреждают, что Рыб против их желания и воли, скорее всего, втянут в чужой спор. Следует позаботится о защите своей психики, так как схватка ожидается очень жестокой.

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