Уровень заболеваемости ОРВИ в школах и детсадах Саранска не превышает норму

В ходе оперативного совещания, которое прошло 11 ноября в администрации Саранска, начальник управления образования Оксана Шуляпова сообщила о ситуации с заболеваемостью ОРВИ в школах и детских садах города.

Оксана Шуляпова доложила, что заболеваемость ОРВИ в школах Саранска не превышает 3,4 %, в детских садах – 6, 3 %.

Учеба в школах города и занятия в детских садах в настоящее время ведется в штатном режиме. Закрытых на карантин классов и групп нет.

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев отметил, что уже пора разрабатывать программу досуга детей во время зимних каникул.

Также читайте о том, что в Саранске в следующем году благоустроят парк Ленинского района.

Источник: adm-saransk.ru