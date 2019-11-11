Житель Рузаевки пойдет под суд по обвинению в приобретении и хранении наркотических средств

В Рузаевке суд вынесет приговор в отношении 35-летнего местного жителя, который обвиняется в приобретении и хранении наркотических средств.

В сентябре нынешнего года 35-летний житель Рузаевки на принадлежащем ему автомобиле отправился на территорию заброшенных дач, где собрал маковую солому, которую впоследствии высушил и стал хранить для личного потребления. Масса изъятого у мужчины вещества составила около 300 г.

Материалы уголовного дела в отношении жителя Рузаевки в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

Также читайте о том, что посетитель одного из супермаркетов Саранска расплатился за товар фальшивыми деньгами.

Источник: 13.мвд.рф