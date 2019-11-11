Гороскоп на 12 ноября: Тельцов захватят грубые эмоции, Львам нужно избегать чужих баталий, а на Дев окажут сильное давление

Овен

Овнам пора осознать, что быстрое реагирование на событие, равно как и ожидание, пока все само собой уляжется, одинаково верные инструменты, просто для разных ситуаций.

Телец

Не присущие Тельцам грубые эмоции могут взять верх в этот день. Не стоит подпускать к себе близко тех, кто не обладает особой деликатностью.

Близнецы

Досада и беспокойство могут быть вызваны тем, что Близнецы не следуют за мечтой и не занимаются любимым делом. Попробуйте хоть раз сделать что-то для себя.

Рак

В этот день на Раков будут рассчитывать многие, поэтому придется очень постараться, чтобы никого не подвести.

Лев

Львы могут оказаться в центре чужой словесной баталии, участники которой даже не замечают, какой урон они наносят окружающим. Постарайтесь защититься, не обращая внимания на выпады в свой адрес.

Дева

На Дев могут оказать давления, требуя от вас идти к цели по тонкому и хрупкому льду. Нет ничего страшного, если вы выберете путь по сухому и твердому берегу. Пропустите критику мимо ушей.

Весы

Звезды советуют Весам посмотреть фильм, на который вы давно хотели сходить. Сюжетная линия пощекочет ваше воображение, но не отягощайте себя эмоциональным грузом героев – ведь это всего лишь выдумка.

Скорпион

Скорпионы могут оказаться в тяжелом положении, когда их заставят делать выбор между работой и семьей. Будет очень хорошо, если вы сможете стать мостом между этими двумя полюсами.

Стрелец

Звезды предупреждают Стрельцов, чтобы они отделяли воображение от эмоций, ведь если не удастся реализовать задуманный проект, то лучше, чтобы это не разбило и ваше сердце.

Козерог

В этот день Козерогам будет тяжело сконцентрироваться на выполнении творческих заданий, несмотря на эмоциональную и духовную расположенность к этому процессу.

Водолей

Водолеям будет дан знак в виде разочарования или значительных препятствий на пути, который будет означать, что пора выбрать другую дорогу.

Рыбы

Звезды советуют Рыбам устроить романтический вечер с избранником. Вкусы и запахи имеют особенную привлекательность и утонченность в этот день.

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