В одном из дворов Саранска неизвестный автомобилист сбил 65-летнюю женщину

В Саранске неизвестный автомобилист сбил женщину.

Указанное происшествие произошло днём 8 ноября на территории Ленинского района города. Неизвестный гражданин, находившийся за рулем автомобиля неустановленной марки, возле дома №94, расположенного по адресу – улица Володарского, совершил наезд на 65-летнюю женщину, которая шла по дворовой территории.

Пострадавшая получила телесные повреждения. Женщина была госпитализирована в одну из больниц Саранска.

Автомобилист скрылся в неизвестном направлении.

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Источник: гибдд.рф