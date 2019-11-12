В Лямбирском районе сотрудники ГИБДД остановили внедорожник, который находится в розыске

В Лямбирском районе сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен внедорожник, который находится в розыске.

Утром 11 ноября на 167-м километре дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал», сотрудники отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Мордовии остановили внедорожник марки «Форд», за рулем которого находился 28-летний гражданин. В ходе проверки было установлено, что государственные регистрационные знаки, а также свидетельство о регистрации указанного транспортного средства находятся в розыске.

Для дальнейшего разбирательства автомобилист и внедорожник были доставлены в ММО МВД России «Лямбирский».

Также читайте о том, что в Ковылкино был задержан пьяный водитель иномарки.

Источник: гибдд.рф