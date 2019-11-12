Гороскоп на 13 ноября: Овнам нужен план действий, Раков ждет серьезная беседа с любимым, а от Козерогов будут ждать помощи

Овен

Идеи и задумки Овнов смогут быть реализованы, только если вы составите стратегический план действий и будете строго ему следовать.

Телец

В этот день Тельцам будет достаточно просто посмотреть в глаза избранника, чтобы вы могли «общаться». При реальном общении может всплыть тема совместного путешествия.

Близнецы

Записывайте все свои интересные мысли и идеи, Близнецы, ведь почти все они могут принести дополнительную прибыль. Обсудите реализацию идей с партнерами.

Рак

Настроенных на романтику Раков ждет серьезная беседа об отношениях с вашим избранником. В этот день не следует указывать на недостатки любимого.

Лев

Львы принимают гостей в этот день и вам очень нравится быть великолепным хозяином, особенно если среди пришедших есть дети, которых вы обожаете развлекать.

Дева

На социальном мероприятии в вашем районе, Девы, куда звезды советуют взять избранника, вы встретите много новых и интересных людей.

Весы

Весам придется уделить внимание финансам, поскольку потребуется срочно изыскать дополнительные средства. Сумма хоть и не очень большая, но ощутимая. Вечером оставайтесь дома.

Скорпион

Хорошие новости придадут энергии Скорпионам, которые после этого не смогут усидеть на месте. Вы проведете очень приятный вечер.

Стрелец

Записывайте пришедшие в голову мысли и идеи, Стрельцы, чтобы затем отобрать жизнеспособные варианты. В этот день возможно получение дополнительных денег или даже небольшое повышение по службе.

Козерог

Способности Козерогов могут пригодиться другим людям в этот день, но не делайте ничего только из-за просьбы, делайте лишь тогда, когда сами захотите помочь.

Водолей

Перед Водолеями откроются карьерные пути наверх, но правда ли это именно то, чего вы хотели? Может быть стоит начать новый путь, который вы действительно сможете назвать своим?

Рыбы

Рыбам будет очень хорошо в этот день посетить лекцию или семинар, который сможет дать вам лучшее понимание вашего пути. Вас ждет приятное общение с единодумцами.

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