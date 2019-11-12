В Мордовии глав нескольких крестьянско-фермерских хозяйств оштрафовали за нарушения правил обращения с отходами

Прокуратура Большеигнатовского района выявила нарушения законодательства в сфере обращения с отходами животноводства в деятельности трех крестьянско-фермерских хозяйств.

В ходе проведения проверочных мероприятий было установлено, что биологические отходы в указанных хозяйствах в установленном порядке не утилизировались, соответствующие документы не велись, а также выяснилось, что отходы без предварительной обработки вывозились на прилегающие территории ферм.

Учет отходов, мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов, а также производственный экологический контроль не осуществлялись.

По постановлениям прокурора района главы крестьянско-фермерских хозяйств были привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 9 тыс. рублей.

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Источник: prokrm.ru