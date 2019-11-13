В Зубово-Полянском районе разыскиваются два парня и девушка, подозреваемые в краже кофе и жвачек

В Зубово-Полянском районе сотрудники правоохранительных органов разыскивают девушку и двух парней, который подозреваются в краже товара из магазина.

Несколько дней назад из сетевого магазина, расположенного на территории населенного пункта Умет, два парня и девушка похитили 103 пачки жевательной резинки и три банки кофе. Сумма ущерба составила более 2,5 тыс. рублей.

Все, кто что-либо знает о личностях или местонахождении предполагаемых преступников, могут сообщить необходимую информацию по следующим телефонным номерам: 8(83458)2-51-02, 38-59-28 или 102.

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Источник: 13.мвд.рф