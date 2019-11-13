Прокуратура Торбеевского района зафиксировала нарушения законодательства об обороте алкогольной продукции

В Торбеевском районе сотрудники прокуратуры выявили нарушения законодательства об обороте алкогольной продукции.

При проверке деятельности ООО «Кристалл», ООО «Лагуна», ООО «Пищевик» и ООО «Торбеевское торговое объединение» сотрудники прокуратуры указанного района зафиксировали факты продажи пива с истекшим сроком годности, а также водки и коньяка без товарно-транспортных накладных.

Продавцы указанных торговых организаций не прошли необходимый медицинский осмотр и аттестацию.

Кроме того, сотрудники прокуратуры выявили ряд других нарушений.

Прокурором района было вынесено 3 постановления о возбуждении дел об административном правонарушении по факту нарушения продавцом требований технических регламентов и 1 постановление о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

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Источник: prokrm.ru