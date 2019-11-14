В учебном центре УФСИН РФ по Мордовии было организовано обучение двух учебных групп

В межрегиональном учебном центре УФСИН РФ по Мордовии было организовано обучение двух учебных групп.

На обучение прибыли сотрудники рядового и младшего начальствующего состава, представляющие Мордовию, Пензенскую и Липецкую области.

Перед началом занятий руководство учебного центра провело организационное собрание, на котором был представлен командно-преподавательский состав.

В ходе строевого смотра был проверен внешний вид слушателей, наличие служебных удостоверений, проведен инструктаж о правилах ношения форменной одежды, а также даны азы строевой подготовки.

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Источник: 13.fsin.su