В учебном центре УФСИН РФ по Мордовии было организовано обучение двух учебных групп

В межрегиональном учебном центре УФСИН РФ по Мордовии было организовано обучение двух учебных групп.
На обучение прибыли сотрудники рядового и младшего начальствующего состава, представляющие Мордовию, Пензенскую и Липецкую области.
Перед началом занятий руководство учебного центра провело организационное собрание, на котором был представлен командно-преподавательский состав.
В ходе строевого смотра был проверен внешний вид слушателей, наличие служебных удостоверений, проведен инструктаж о правилах ношения форменной одежды, а также даны азы строевой подготовки.
Также читайте о том, что в одной из колоний Мордовии прошел концерт.
Источник: 13.fsin.su