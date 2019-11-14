Одна из организаций Мордовии после вмешательства прокуратуры погасила задолженность по зарплате и отпускным

В Ковылкинском районе после вмешательства прокуратуры одна из местных организаций погасила задолженность по заработной плате и оплате отпускных.

Сотрудниками прокуратуры указанного района при проведении проверки было установлено, что в ООО «КЭМЗ» нарушаются сроки выплаты заработной платы и оплаты отпуска, по причине чего за июль текущего года перед работниками данной организации образовалась задолженность на общую сумму, превышающую 190 тыс. рублей.

После вмешательства прокуратуры задолженность по заработной плате и оплате отпускных была погашена в полном объеме.

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Источник: prokrm.ru