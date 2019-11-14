68-летний житель Мордовии, который убил своего знакомого, отправится в тюрьму

В Мордовии вступил в законную силу приговор суда в отношении 68-летнего местного жителя, который убил своего знакомого.

Преступление было совершено в ночь на 31 марта нынешнего года в селе Рязановка Старошайговского района. 68-летний гражданин, находясь в доме, расположенном по адресу – улица Ленина, из-за личной неприязни несколько раз ударил своего знакомого топором. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.

Краснослободский районный суд приговорил преступника к 9 годам лишения свободы.

Сторона защиты обратилась в Верховный суд Мордовии, дабы смягчить указанный приговор, но судебная коллегия по уголовным делам признала постановление районного суда законным и обоснованным.

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Источник: prokrm.ru