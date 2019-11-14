В Мордовии 17-летний подросток пойдет под суд по обвинению в краже

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении 17-летнего подростка, обвиняемого в совершении кражи.

Вечером 27 июля нынешнего года 17-летний парень, находясь в одном из населенных пунктов Старошайговского района, вытащив оконную раму, через проем проник в дом своего знакомого, в котором в тот момент никого не было, и похитил оттуда имущество.

Частью украденного имущества парень воспользовался по собственному усмотрению.

Ранее подросток привлекался к уголовной ответственности с назначением наказания в виде обязательных работ.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru