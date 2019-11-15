Автомобилиста из Саранска, повторно севшего за руль в состоянии опьянения, приговорили к обязательным работам

В Мордовии суд вынес приговор в отношении жителя Саранска, который повторно сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

В августе нынешнего года указанный гражданин, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля. Во время движения по территории Инсарского района мужчина допустил опрокидывание транспортного средства в кювет.

Прибывшие на место инцидента сотрудники ДПС выяснили, что ранее житель Саранска привлекался к ответственности по причине управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Решением суда в отношении нарушителя была избрана мера наказания в виде 400 часов обязательных работ с запретом в течение 2 лет и 10 месяцев заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

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Источник: 13.мвд.рф