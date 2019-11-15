Одна из организаций Ардатовского района после вмешательства прокуратуры погасила задолженность по зарплате

В Ардатовском районе после вмешательства прокуратуры одна из местных организаций погасила задолженность по заработной плате.

Сотрудниками прокуратуры указанного района было установлено, что 18 работников ООО «Ардатовское автотранспортное предприятие» не получили зарплату за август нынешнего года. Сумма задолженности по заработной плате составила более 140 тыс. рублей.

После вмешательства прокуратуры задолженность по зарплате была выплачена в полном объеме.

По информации пресс-службы прокуратуры Мордовии.

Также читайте о том, что жительница Мордовии снесла гараж, дабы отдохнуть в Хорватии.

Источник: prokrm.ru