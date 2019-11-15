В Мордовии прошло заседание рабочей группы по вопросам пресечения преступлений в сферах ЖКХ и долевого строительства

Первый заместитель прокурора Мордовии Максимов А.А. провел очередное заседание межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия правонарушениям и преступлениям в сферах жилищно-коммунального хозяйства и долевого строительства многоквартирных домов.

В ходе указанного заседания состоялось обсуждение вопросов, касающихся реализации национального проекта под названием «Жилье и городская среда», региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, состояния законности при расчетах организаций ЖКХ за поставленные коммунальные ресурсы и в области долевого строительства жилья.

По результатам работы группы был выработан комплекс мер, направленных на предупреждение и пресечение нарушений закона в указанных сферах.

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Источник: prokrm.ru