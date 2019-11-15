В Саранске был задержан автомобилист, водительское удостоверение которого находится в розыске

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции был задержан автомобилист, водительское удостоверение которого находится в розыске.

Утром 14 ноября возле дома №17, расположенного по адресу – Северо-Восточной шоссе, инспекторы отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Мордовии остановили автомобиль марки «Фольксваген-Гольф», за рулем которого находился 24-летний гражданин. В ходе проверки документов выяснилось, что водительское удостоверение автомобилиста находится в розыске.

Для дальнейшего разбирательства водитель иномарки был доставлен в отделение полиции №1 УМВД РФ по Саранску.

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Источник: гибдд.рф