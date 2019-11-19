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В Саранске была проведена антинаркотическая акция «Чистый город! Здоровый город!»

В Саранске была проведена антинаркотическая акция «Чистый город! Здоровый город!»

В Саранске сотрудники МВД при поддержке прокуратуры, городской администрации, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Октябрьского района, а также центра профилактики социально значимых болезней «Инсайт» провели профилактическую акцию под названием «Чистый город! Здоровый город!».

В рамках указанной акции было закрашено более 30 надписей, содержащих пропаганду и незаконную рекламу наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф