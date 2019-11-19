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Команда ветеранов УФСИН РФ по Мордовии одержала победу на соревнованиях по стрельбе

Команда ветеранов УФСИН РФ по Мордовии одержала победу на соревнованиях по стрельбе

Команда ветеранов УФСИН РФ по Мордовии стала победителем лично-командного турнира по стрельбе из служебного орудия среди ветеранов КФК «Динамо».

В указанных соревнованиях, которые прошли в Саранске, приняли участие 10 команд ветеранов-пенсионеров органов безопасности и правопорядка Мордовии.

По результатам состязаний команда УФСИН РФ по Мордовии заняла первое место.

В личном первенстве представители пенитенциарного ведомства в возрастной категории 55 лет и старше заняли первое (Юрий Феоктистов) и третье (Василий Аниськин) места.

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Источник: 13.fsin.su