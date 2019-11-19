Команда ветеранов УФСИН РФ по Мордовии одержала победу на соревнованиях по стрельбе

Команда ветеранов УФСИН РФ по Мордовии стала победителем лично-командного турнира по стрельбе из служебного орудия среди ветеранов КФК «Динамо».

В указанных соревнованиях, которые прошли в Саранске, приняли участие 10 команд ветеранов-пенсионеров органов безопасности и правопорядка Мордовии.

По результатам состязаний команда УФСИН РФ по Мордовии заняла первое место.

В личном первенстве представители пенитенциарного ведомства в возрастной категории 55 лет и старше заняли первое (Юрий Феоктистов) и третье (Василий Аниськин) места.

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Источник: 13.fsin.su