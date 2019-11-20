Гороскоп на 21 ноября: все знаки Зодиака будут искать свою любовь, но кому-то нужно просто ждать, а кто-то должен активно действовать

Овен

Звезды предостерегают Овнов от признания в любви человеку, с которым вы мало знакомы. Не торопитесь с выводами на основании чувств, возникших после недели знакомства.

Телец

Тельцов может ждать катастрофа на любовном фронте. Если вы еще не слишком тесно связаны с этим человеком, то лучше разорвать все нити и начать поиски любви заново.

Близнецы

В этот день Близнецы могут встретить человека с аналогичными увлечениями, но если он застенчив и не сделает первый шаг к вам навстречу, то сразу идите дальше – вам нужна смелая личность, бросающая вызов вашей сообразительности.

Рак

Раки будут искать человека с подходящими ему качествами, но звезды предупреждают, что любовь – это не список покупок в супермаркете.

Лев

Звезды предостерегают Львов от слишком быстрой реакции на происходящие на любовном фронте события. Здесь нельзя торопиться.

Дева

Девам не следует слишком реагировать на слухи о вашем избраннике и начавшемся между вами романе. Пусть люди сплетничают, вы же направьте все свое внимание на избранника.

Весы

Звезды советуют Весам отобрать только те любовные направления, на которых есть хоть какие-то шансы, отказавшись от вовсе бесперспективных.

Скорпион

Для Скорпионов настало время взять инициативу в любовной игре в свои руки. Следует подумать о расширении списка знакомых людей, уверены звезды.

Стрелец

Звезды говорят, что нерешительность Стрельцов в романтическом плане даже лучше, чем активные действия. Так вы можете потратить силы на улучшение себя, а не на прыжки к звездам.

Козерог

Усилия Козерогов на любовном фронте могут не достигать своей цели, несмотря на ваши остроумие и деликатность. Звезды говорят, что в данной ситуации более важны поступки, чем слова.

Водолей

Звезды предупреждают, что в любовном плане Водолеям будет проще найти общий язык с незнакомцем, чем пытаться наладить романтический контакт с приятелем.

Рыбы

В этот день Рыбы могут встретить своего избранника. Не расстраивайтесь, если сразу разговор не заладится, просто к беседам с этим человека следует подготовиться.

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