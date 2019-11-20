В Мордовии сотрудники прокуратуры принимают участие в антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!»

В Мордовии сотрудники прокуратуры принимают участие в мероприятиях антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!».
В рамках указанных мероприятий сотрудник прокуратуры Ленинского района Саранска принял участие в образовательном проекте «Школа волонтера».
В ходе организованных в рамках упомянутого проекта мероприятий, прошедших в ГБУК «Национальная библиотека имени А.С. Пушкина Республики Мордовия», студенты учебных заведений Мордовии прошли специальный курс по подготовке лекторов по профилактике наркомании в образовательной среде.
Программа практических и теоретических занятий была посвящена рассмотрению медицинских, социальных, правовых аспектов наркомании.
Волонтеры, успешно прошедшие обучение, получили сертификат, позволяющий проводить антинаркотические мероприятия среди молодежи.
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Источник: prokrm.ru