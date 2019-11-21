Гороскоп на 22 ноября: Тельцы могут начать ремонт, Львам стоит наслаждаться моментом, а Стрельцов ждут приключения

Овен

В этот день Овнам потребуется компания их романтического избранника, если же такового пока еще нет, то самое время ему появиться.

Телец

Затеявшие уборку в доме Тельцы могут не остановиться на этом и пойти гораздо дальше, начав делать мини-ремонт, попутно выбрасывая старую мебель.

Близнецы

Важная и полезная информация может попасть в руки Близнецов в этот день. Новые сведения могут помочь как в личной жизни, так и в профессиональной сфере.

Рак

Раки завершат проект, в который они вложили немало сил и времени. Вы купаетесь в лучах славы и уважения, у вас появились «лишние» деньги, которые можно смело потратить.

Лев

В этот день Львы будут в прекрасном настроении, ведь их любовь сильна как никогда и избранник отвечает взаимностью. Только не стройте сейчас никаких планов, просто наслаждайтесь моментом.

Дева

Получившие премию или другое денежное вознаграждение Девы захотят потратить все деньги на подарки любимым, родным и близким, которые по достоинству оценят сей порыв.

Весы

То, о чем Весы никогда не думали и не гадали – влюбиться с первого взгляда – вполне может произойти в этот день, уверяют звезды.

Скорпион

Скорпионов в последнее время очень привлекают фильмы со спецэффектами. Знание об их производстве может подтолкнуть вас к изучению компьютерной графики и дизайна.

Стрелец

Настроенным на приключения Скорпионам будет легче завершить этот день, в котором вас ждут обучение чему-то новому и знакомства с интересными людьми.

Козерог

Новый союз позволит Козерогам дойти до цели гораздо быстрее и проще, тем более, что победа уже не за горами.

Водолей

Оптимизм и светлое видение будущего Водолеям лучше дополнять пониманием препятствий, стоящих на пути. Это позволит пройти дорогу без разочарований.

Рыбы

В этот день Рыбы будут на короткой ноге даже с самой высокотехнологичной техникой и успеют сделать за день больше, чем за неделю. Вечером появится повод для небольшого пиршества.

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