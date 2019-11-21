Прокурор Мордовии провел совещание по вопросам исполнения законодательства о труде и занятости

19 ноября под председательством прокурора Мордовии Александра Филимонова было проведено заседание межведомственной рабочей группы по вопросам исполнения законодательства о труде и занятости.

В ходе указанного заседания были заслушаны арбитражные управляющие организаций-банкротов, представители контрольно-надзорных органов, районные прокуроры. Также были обсуждены вопросы погашения задолженности по заработной плате.

С начала нынешнего года в Мордовии после вмешательства прокуратуры была погашена задолженность по заработной плате на общую сумму свыше 422 млн рублей.

Также читайте о том, что жителя Ромодановского района осудили за покушение на грабеж.

Источник: prokrm.ru