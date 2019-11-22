В Рузаевке 59-летний водитель иномарки сбил 19-летнюю девушку на пешеходном переходе

В Рузаевке 19-летняя девушка попала под колёса иномарки на пешеходном переходе.

ДТП произошло утром 21 ноября возле дома №9, расположенного по адресу – улица Титова. 59-летний мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Рено-Логан», совершил наезд на 19-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.

Пострадавшая получила телесные повреждения. Девушка была госпитализирована в ГБУЗ РМ «Рузаевская МБ».

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф