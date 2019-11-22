В Мордовии граждане, имеющие противопоказания к управлению машинами, были лишены водительских удостоверений

В Темниковском районе несколько граждан, которые имеют противопоказания к управлению транспортными средствами, были лишены водительских удостоверений.

Сотрудниками прокуратуры указанного района были установлены факты наличия водительских удостоверений у семи местных жителей, состоящих на учете в районном медицинском учреждении и имеющих противопоказания к управлению транспортными средствами.

По заявлениям прокурора Темниковского района суд вынес решения о прекращении действия водительских удостоверений указанных лиц.

В настоящее время водительские удостоверения аннулированы в установленном законом порядке.

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Источник: prokrm.ru