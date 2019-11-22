23 ноября погода подскажет, следует ли готовиться к морозам и сильным метелям

Народные приметы на 23 ноября помогут определить, какая погода установится в ближайшее время.

В былые времена люди доверяли поверью, гласившему, что иней, наблюдающийся 23 ноября, является верным предвестником того, что в скором времени ударят сильные морозы. Помимо этого, несколько веков назад при составлении метеорологического прогноза на основе погоды, установившейся в этот день, обращали внимание на ветер, поскольку считалось, что сильные порывы свидетельствуют о приближении метелей и похолодания. Иней, появившийся вечером данного дня, в прежние времена люди называли предвестником обильного снегопада. Если 23 ноября выпадет много снега, то зима будет теплой. Именно так гласят народные поверья.

Также несколько веков назад считалось, что тому, кто молится 23 ноября, обязательно поможет бог. Кроме того, существует поверье о том, что с человеком, с которым ранее возникла ссора, можно помириться, угостив его в этот день освященным хлебом.

Православная церковь 23 ноября почитает память шести апостолов.