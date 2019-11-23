В Мордовии прокуратура добилась устранения нарушений закона о доступности инвалидов к объектам социальной инфраструктуры

В Большеигнатовском районе сотрудники прокуратуры добились устранения нарушений законодательства о доступности маломобильных групп граждан к объектам социальной инфраструктуры.

В селе Большое Игнатово сотрудники прокуратуры обнаружили, что на улице Школьной парковочные места для инвалидов, расположенные напротив здания детского сада, были организованы без нанесения специальной горизонтальной разметки, а около храма, находящегося на той же улице, парковка для инвалидов вовсе отсутствовала, а также там не имелось специального знака и разметки.

Главе Большеигнатовского района было внесено представление об устранении нарушений законодательства.

Указанные нарушения были устранены.

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Источник: prokrm.ru