Гороскоп на 24 ноября: Тельцам надоест контроль со стороны, Раки контроль потеряют, а Водолеям и Рыбам есть над чем подумать

Овен

В этот день Овны могут изменить свой подход к отношениям, добавив в них изрядную долю прагматизма и рациональности, убрав чувства.

Телец

Тельцы в этот день почувствуют усталость от контроля со стороны избранника и лучше это сразу же обсудить с любимым. Звезды уверены, что от этой ситуации все только выиграют.

Близнецы

Звезды буквально заставят Близнецов углубить отношения с новыми людьми, не так давно появившимися в вашей жизни. Правда, не все из них хорошо к вам относятся.

Рак

Власть Раков может пошатнуться в этот день – контролируемый вами человек оборвет все путы и заявит о равноправии в отношениях.

Лев

Звезды советуют Львам всеми силами пытаться сдержать свои эмоции, и тогда вы сможете преодолеть любое препятствие, вставшее у вас на пути.

Дева

Талант руководителя у Дев сможет проявиться в полной мере. Весь день вы будете попадать в ситуации, когда ваша точная подсказка и мудрое руководство быстро решат проблему.

Весы

Скрывающие, как правило, свои чувства Весы в этот день позволят себе их проявить и окружающие увидят, что ваше сердце не каменное.

Скорпион

Скорпионы «отключат» свой эгоизм и с этого момента их жизнь изменится в лучшую сторону. Правда, звезды не уверены, что это этап вашей жизни продлится долго.

Стрелец

Стрельцам следует держать эмоции под контролем, а если это не будет получаться, то направляйте энергию в творческое русло, при этом вы будете приятно удивлены результатами.

Козерог

Эмоциональная сторона Козерогов будет сильна в этот день, этой силе покорятся многие вокруг, но ее следует держать под контролем, иначе последствия будут плачевными.

Водолей

Водолеи весь день будут думать о том, правильно ли они держат дистанцию с новыми людьми в их жизни, или же стоит допустить их в ближний круг?

Рыбы

Рыбам предстоит в ближайшее время сделать нелегкий выбор, который повлияет на их будущее. Стоит задуматься, нужно или идти на поводу у чувств и желаний, или же следовать зову разума.

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