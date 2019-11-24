В Мордовии разыскивается мужчина, подозреваемый в краже продуктов из магазина

В Мордовии сотрудниками правоохранительных органов разыскивается гражданин, который подозревается в краже продуктов из магазина.
Днём 20 ноября неизвестный гражданин похитил продукты из магазина, расположенного на территории посёлка Умет Зубово-Полянского района. Торговому заведению был причинен ущерб на сумму 4,6 тыс. рублей.
Все, кто что-либо знает о личности или же местонахождении предполагаемого преступника, могут сообщить необходимые сведения по телефонам: 8(83458)2-51-02, 38-59-28, 89271702775 или 02.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.
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Источник: 13.мвд.рф