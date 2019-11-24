Гороскоп на 25 ноября: Близнецам придется управлять своими чувствами, Львы будут уставшими, а Козероги ощутят творческий подъем

Овен

Окружающие Овнов люди внезапно станут внимательнее к вам, теплее и сердечнее, как если бы все стали одной большой счастливой семьей.

Телец

Звезды советуют Тельцам в ближайшие несколько дней руководствоваться чувствами, а не разумом – так будет проще пережить эту не самую светлую полосу.

Близнецы

Чувства Близнецов следует использовать не как руководство к действию, а как музу и вдохновитель, особенно если речь идет о решении творческих задач.

Рак

Не пытайтесь рассказывать окружающим то, о чем вы думаете, Раки. Вас все равно никто не поймет, но вполне могут принять за чудака.

Лев

Всегда активные Львы в ближайшее время будут чувствовать усталость. Следует задуматься, уверены звезды, хотите ли вы отдохнуть или вам нужно побыть одному?

Дева

Звезды советуют Девам, считающим, что в мире ничего нового не происходит, лучше присмотреться к окружающему пространству и вы увидите много захватывающих вещей.

Весы

В этот день Весам следует найти компромисс между знаниями, убеждениями в голове и ощущениями внутри себя. Гармония укажет путь к успеху.

Скорпион

Скорпионы как бы разделятся на две половинки, одна из которых впадет в ностальгию по былым временам, а другая будет строить планы на будущее.

Стрелец

Эмоции Стрельцов не только выдадут их истинное отношение ко многим вещам в этот день, но и заставят неверно воспринимать окружающую вас действительность.

Козерог

Творческие способности Козерогов в этот день будут на высоте. Выбор дня – стихи, проза, искусство, но никак не данные и аналитика.

Водолей

В этот день Водолеи будут особенно красноречивы, особенно если речь идет о составлении письма. При этом не имеет значения, что это за письмо (любовное или деловое), так как адресат в любом случае будет в восторге.

Рыбы

Для Рыб настал благоприятный момент, который продлится несколько дней. Все вокруг будут приветливы и вы наконец-то без лишних опасений сможете выразить свои чувства.

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