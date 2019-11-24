Народные приметы на 25 ноября подскажут, какая погода будет наблюдаться в последние дни осени

Народные приметы на 25 ноября помогут определить, наступит ли в ближайшее время потепление.

Люди, жившие несколько веков назад, в ходе наблюдений за природой и погодой выявили закономерность, заключающуюся в том, что дождь, который идет 25 ноября, является предвестником того, что на протяжении последних дней осени и в начале декабря морозы не ударят. Также поверья, касающиеся метеорологических наблюдений, гласят, что в том случае, если до этого дня сильно не похолодало, весна будет ранней. Если же до 25 ноября выпал снег, предстоящая весна будет поздней.

Кроме того, народные поверья рекомендуют в этот день совершать покупки. Считается, что товар, приобретенный 25 ноября, будет отличаться высоким уровнем качества. Но в этот день девушкам не стоит покупать обувь за компанию, поскольку это может привести к неудачам в личной жизни. Женам, чьи супруги часто выражают недовольство по тому или иному поводу, стоит накормить своих возлюбленных орехами, дабы они стали ласковыми.

Помимо этого, народные поверья советуют 25 ноября делать добрые дела. Считалось, что богоугодные поступки облегчат участь умерших родственников на том свете.

Православная церковь 25 ноября почитает память Иоанна Милостивого, который известен тем, что помогал беднякам.