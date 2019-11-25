Гороскоп на 26 ноября: Овнам пора подучиться, Раки и Козероги получат деньги, а Рыб могут повысить

Овен

Пришло время подтянуть свои познания по части компьютеров и новых интернет-технологий, Овны.

Телец

В этот день в доме Тельцов может быть очень много людей – внезапные гости, работники, делающие ремонт и «удачно» совпавший визит родственников.

Близнецы

Полученные от близких или знакомых новости заставят Близнецов действовать быстро, чтобы поймать птицу удачи за хвост.

Рак

Ракам следует серьезно подумать, что они сделают с внезапно поступившими деньгами – потратят все на ремонт и покупки или отложат средства для начала своего бизнеса.

Лев

Хороший день для Львов, который звезды советуют провести с друзьями. После плодотворной работы вы прекрасно отдохнете в компании приятелей.

Дева

Звезды советуют Девам не торопиться с принятием решений в финансовой сфере, несмотря на то, что вы, вероятно, обладаете важной информацией.

Весы

Друзья играют важную роль в вашей жизни, Весы, но в этот день их число может увеличиться. Возможно даже, что вы встретите целую группу людей с похожими на ваши интересами.

Скорпион

Вы любите свою работу, Скорпионы, но в последнее время все чаще возникает вопрос, а можете ли вы доверять коллегам?

Стрелец

Следуйте своим за своими интересами, Стрельцы, даже если они покажутся окружающим слишком экстравагантными. Возможно вы вскоре встретите группу единомышленников.

Козерог

Деньги могут прийти из неожиданного источника, Козероги, поэтому читайте все письма, отвечайте на все звонки, встречайтесь со всеми людьми.

Водолей

Водолеям могут предложить сделать крутую перемену в их жизни. Следует трижды подумать, прежде чем согласиться, ведь перемена долговременная, а может, и на всю жизнь.

Рыбы

В этот день Рыбы получат отличные новости. Это может быть новый проект, новая должность или же прибавка к жалованию. Возможно также сочетание сразу нескольких сценариев.

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