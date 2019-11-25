В Саранске на карантин закрыли 6 классов и 7 групп в детских садах

В Саранске на карантин было закрыто 6 классов и 7 групп в детских садах.

Начальник управления образования Оксана Шуляпова во время оперативного совещания, которое прошло 25 ноября в администрации Саранска, сообщила, что на конец прошлой недели заболеваемость ОРВИ в школах и детских садах города составляла 5,6% и 6,5% соответственно.

Также Оксана Шуляпова заявила, что в настоящее время в Саранске на карантин закрыто 6 классов и 7 групп в детских садах.

По информации «Известий Мордовии».

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