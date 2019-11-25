В Мордовии сотрудники ГИБДД за один день задержали нескольких пьяных автомобилистов

В Мордовии на протяжении одного дня сотрудники Госавтоинспекции задержали трех пьяных автомобилистов.

В Рузаевке в ночь на 24 ноября на улице Зои Космодемьянской сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль марки «Лада-Гранта» под управлением 36-летнего мужчины, пребывавшего в состоянии алкогольного опьянения.

Спустя несколько часов в селе Пятина Ромодановского района стражи порядка остановили автомобиль марки ВАЗ-2107, двигавшийся по улице Советской. За рулем данного транспортного средства находился 52-летний мужчина, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Днём 24 ноября в Саранске сотрудники Госавтоинспекции остановили на улице Краснофлотской автомобиль марки «Лада-Калина» под управлением 35-летнего мужчины, который был пьян.

Ранее все указанные автомобилисты уже привлекались к ответственности по причине управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

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Источник: гибдд.рф