Житель Мордовии предстанет перед судом по обвинению в незаконной охоте на бобра

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который обвиняется в незаконной охоте.

В сентябре нынешнего года житель посёлка Преображенский Краснослободского района убил речного бобра. Мужчина был задержан с поличным. Свою вину гражданин не отрицает.

Сумма ущерба, причиненного действиями обвиняемого природным ресурсам Мордовии, составила более 40 тыс. рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении мужчины находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф