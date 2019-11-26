Гороскоп на 27 ноября: практически все окажутся в ситуации, когда их близкие ссорятся, но решение проблемы для каждого знака будет свое

Овен

В этот день одна из близких Овнам пар (родители, друзья) будет ссориться. Вас будут вынуждать, но постарайтесь не принимать ничью сторону, предупреждают звезды.

Телец

Ожидающие поступления информации Тельцы ее не получат, поэтому вам придется полагаться на интуицию.

Близнецы

Одна из близких подруг может не рассказать вам о том, что с ней происходит. После неудачных попыток узнать о происходящем, придется перевести ее из подруг в знакомые.

Рак

Раки могут прекратить ссору близких знакомых или друзей, если отыщут причину конфликта и тихо устранят ее.

Лев

Львы будут присутствовать при разговоре знакомых, в котором проявятся первые языки будущего пламени конфликта. Быстро прервите эту беседу, сменив тему!

Дева

В ходе завершения проекта коллеги разделятся на два лагеря, имеющихся разное мнение на часть проделанной работы. Будет проще переделать этот кусок, чем достичь компромисса.

Весы

Звезды предупреждают представителей знака Весы, чтобы те не начали ночную жизнь. Раньше ложитесь спать, гуляйте перед сном, принимайте витамины.

Скорпион

Скорпионы потеряют в этот день способность чувствовать людей, что сослужит им плохую службу. Не волнуйтесь, ведь это временное явление, а пока что используйте логику.

Стрелец

В этот день Стрельцы могут быть отторгнуты своим избранником, но у того просто много работы. Перенесите романтическую встречу на другой день.

Козерог

Друг Козерогов, обещавший вас навестить, может либо опоздать, либо вовсе не прийти. Не волнуйтесь, с ним все хорошо, просто вашей встрече мешают обстоятельства.

Водолей

В этот день информация, необходимая Водолеям, окажется недоступной. Все попытки ее достать окажутся неудачными, поэтому лучше сразу переключиться на решение других задач.

Рыбы

Рыбы будут ощущать себя лучше в финансовом плане, чем в течение длительного времени. Правда, вы все еще не достигли тех финансовых показателей, к которым стремитесь.

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