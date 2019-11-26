В Мордовии инспекторы ГИМС рассказали рыбакам о том, как не стать жертвой тонкого льда

На минувших выходных в Мордовии инспекторы ГИМС провели профилактические мероприятия на водоемах.

По причине резкого похолодания и становления льда на водоемах была активизирована работа с населением по теме безопасного нахождения на водных объектах.

На прошлых выходных инспекторы ГИМС провели разъяснительные беседы с рыбаками, которые уже вышли на лед.

Любителям рыбалки были вручены памятки с советами о том, как вести себя на тонком льду.

Главной задачей инспекторов ГИМС является предотвращение происшествий на льду.

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Источник: 13.mchs.gov.ru